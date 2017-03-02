На Львовщине в шахте произошел взрыв: уже известно о 8 погибших
14:19, 02 марта 2017Происшествия
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На момент взрыва на шахте находились 172 горняка.
Судьба 20 горняков неизвестна
Во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь", сообщили в ГСЧС.
Отмечается, что взрыв произошел на шахте горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
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На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли 6 горняков с травмами подняли на поверхность.
В ГСЧС отметили что судьба 20 горняков остается неизвестной.
Причина обрушения устанавливается.
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Новость в сюжете: Взрыв на шахте на Львовщине