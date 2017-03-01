В центре Харькова трое неизвестных в масках ограбили отделение банка

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии, произошедшем на улице Космической, поступило в Шевченковский отдел полиции города Харькова вчера, 28 февраля, около 3:45.

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По сведениям полиции, трое неизвестных в масках проникли в помещение банковского учреждения, нанесли телесные повреждения охраннику и, взломав дверь кассы, вынесли сейф с деньгами в сумме 1,1 тыс. долл. и 34 тыс. грн.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила свидетелей и осмотрела место происшествия. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лиц, совершивших данное преступление.