В Одессе полиция задержала трех человек, которые вымогали у местного жителя $3000

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, 9 января потерпевшему позвонил неизвестный и сообщил, что якобы его друг попал в беду. Для решения вопроса аноним требовал 3 тыс. долл. Мужчина позвонил в полицию. "На месте вызова инспекторы встретились с заявителем и узнали, что он должен передать деньги злоумышленнику возле одного из развлекательных заведений по улице Канатной», - рассказали в пресс-службе.

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Патрульные устроили засаду. Двух подозреваемых задержали в момент получения ими денежных средств. Третий злоумышленник пытался скрыться на автомобиле Mazda. После преследования машину остановили на ул. Лейтенанта Шмидта и задержали беглеца. "При себе он имел телефон, с которого звонили и требовали деньги», - сообщили в полиции.

При поверхностном осмотре салона автомобиля инспекторы обнаружили пистолет и сверток с наркотическим веществом.

Изъятое направлено на экспертизу. Задержанных передали следственной группе для проведения необходимых процессуальных действий по подозрению в мошенничестве.