Возле Бахмута перевернулся рейсовый автобус с 53 пассажирами: есть пострадавшие

Как сообщили в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области, 54-летний водитель автобуса «БАЗ» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перекинулся.

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«За медицинской помощью обратились семь человек. Согласно предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет», – говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).