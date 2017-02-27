Возле Бахмута перевернулся рейсовый автобус с 53 пассажирами: есть пострадавшие
На трассе "Бахмут – Майорск" перевернулся рейсовый автобус, который перевозил из Майорска в Бахмут 53 пассажира.
Как сообщили в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции в Донецкой области, 54-летний водитель автобуса «БАЗ» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перекинулся.
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«За медицинской помощью обратились семь человек. Согласно предварительной информации, существенных телесных повреждений пассажиры не получили. Детей среди пассажиров нет», – говорится в сообщении.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации ст.286 ч.1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).