В Днепропетровской области в ДТП погиб депутат облсовета
В Днепропетровской области в ночь на 24 февраля погиб депутат облсовета от Радикальной партии Сергей Лященко.
"Сегодня ночью страшная авария забрала жизнь Сергея Лященка. Эта трагедия коснулась сердца каждого кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении фракции Радикальной партии в Днепропетровском облсовете, передает 112.ua.
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Как сообщили в полиции, авария произошла около полуночи с 23 на 24 февраля на пр.Пушкина в городе Днепр. Водитель Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Пассажир автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена токсикологическая экспертиза.