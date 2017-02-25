В Днепропетровской области в ДТП погиб депутат облсовета

"Сегодня ночью страшная авария забрала жизнь Сергея Лященка. Эта трагедия коснулась сердца каждого кто его знал. Искренние соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении фракции Радикальной партии в Днепропетровском облсовете, передает 112.ua.

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Как сообщили в полиции, авария произошла около полуночи с 23 на 24 февраля на пр.Пушкина в городе Днепр. Водитель Mazda 6 не справился с управлением и совершил наезд на ограждение. Пассажир автомобиля погиб на месте, водитель был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Назначена токсикологическая экспертиза.