"Осуществить вооруженный переворот": задержанный контрактник из Одессы объяснил, зачем хотел привезти автоматы на Майдан (видео)

Об этом на брифинге заявили начальник Аппарата главы СБУ Александр Ткачук и начальник Главного управления военной контрразведки ОКР СБУ генерал-майор Сергей Левченко, сообщает пресс-служба СБУ.

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«Во время спецоперации оперативники спецслужбы разоблачили в Одессе военнослужащего-контрактника, который настойчиво искал возможность купить значительное количество стрелкового оружия», ‒ сообщил Ткачук.

По его словам, злоумышленник оплатил и получил 12 автоматов Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова. «Хотя, его планы относительно оружия были грандиозными: он намеревался закупать оружие десятками единиц», ‒ отметил Ткачук.

Автоматы и винтовки злоумышленник планировал переправить в Киев для применения во время массовых мероприятий в период 20 - 22 февраля. При контрольной закупке оружия он был задержан оперативниками военной контрразведки.

«Личность злоумышленника очень интересная. Он является сторонником ультраправого фанатского движения, пропагандирует идеи панславизма. Кроме того, контрактник, по оперативным данным и по его словам, поддерживает идеологию создания фейковых псевдогосударственных образований». – сказал начальник Аппарата Председателя СБУ.

Ткачук подчеркнул, что все действия и намерения злоумышленника были под полным контролем военных контрразведчиков и тщательно документировались в ходе негласного следственного действия – контроль за совершением преступления.

«Мы знали его каждый шаг и все планы. Нам было доподлинно известно конкретное место получения оружия; место, где он хотел ее временно спрятать, и как переправить в столицу», – в свою очередь сообщил Левченко.

Он подчеркнул, что прихоти злоумышленника не ограничивались автоматами. «Контрактник хотел также приобрести довольно специфические образцы вооружения: бесшумные снайперские винтовки и крупнокалиберные пулеметы российского производства», ‒ отметил он.

"...нами планировалось выехать в г. Киев, где во время празднования третьей годовщины Революции Достоинства осуществить вооруженный переворот. 20 автоматов, 2 пулемета, одна снайперская винтовка и патроны к ним...", - сказал задержанный контрактник.

В настоящее время следователями военной прокуратуры открыто уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Статья может быть переквалифицирована во время следственных действий, которые продолжаются. Также СБ Украины рассматривает возможный пророссийской след в подготовке этого преступления.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в Одессе задержали контрактника ВМС, который собирался везти на столичный Майдан 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД.