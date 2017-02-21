Задержан контрактник ВМС, который планировал привезти в Киев на Майдан автоматы Калашникова (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Только благодаря филигранной работе военной контрразведки СБУ только что следователи военной прокуратуры Южного региона оформили задержание военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, которые дислоцируются в Одессе», - написал Матиос.

По его словам, контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленное оружие он собирался, согласно допросу "по горячим следам", везти сегодня ночью в Киев для применения завтра на Майдане.

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«Люди - поверьте сегодняшнему брифингу главы СБУ и генпрокурора! Беда безумия и служение агрессору "пятой колонны" на лицо за дверью каждого дома. Будьте бдительны!» - призвал Матиос.

Как сообщал УНИАН, сегодня на совместном с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком брифинге в Киеве генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Россия объявила наступление на украинскую государственность и пытается создать перед гражданами впечатление об Украине как «фейкову государство», которая не может контролировать политическую жизнь.

«Все круглые столы, проплаченные из Москвы, которые призывают к федеральной Украины, свободных экономических зон, до уничтожения вертикальных структур Украины, хотят показать, что Украина недееспособна в нынешней форме. Правоохранительная система делала и будет делать все, чтобы доказать обратное: Украина - унитарное государство, которое будет защищать свою территориальную целостность», - заверил Луценко.

По информации Грицака, Служба безопасности Украины перехватила разговоры и установила лиц, которые по заданию кураторов из спецслужб РФ организовывали проплаченные антиукраинские акции в ряде областей Украины. Кроме того, СБУ провела более 20 обысков в украинцев, которые находятся в тесном контакте с представителем российских спецслужб.