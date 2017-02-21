В Ривном у съемочной группы "1+1" украли аппаратуру

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненщины, сейчас известно, что из автомобиля съемочной группы, который оставили на парковке возле бизнес-центра на улице Данила Галицкого в Ривном, неизвестный похитил видеокамеру, штатив и другое оборудование.

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Сумма материального ущерба, по предварительным подсчетам, превышает 200 тыс. гривень. Несмотря на уже собранные материалы, полицейские надеются в ближайшее время раскрыть преступление.