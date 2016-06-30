Исследователи впервые сняли на видео спящую белую акулу

Видеокамера засекла самку белой акулы, плывущую вдоль берега карибского острова Гуадалупе, сообщает N+1.

Поведение акулы в дневные и ночные часы сильно различалось. Днем акула оставалась на глубине, ожидая добычу, плавающую в верхних слоях океана. Ночью акула держалась вблизи берега. На момент съемки она медленно плыла с постоянной скоростью примерно 23 км в час, ее пасть была открыта и у исследователей сложилось впечатление, что она плывет "на автопилоте".

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У акул нет плавательного пузыря, который позволяет рыбам поддерживать гидростатическое равновесие: держаться на определенной глубине не расходуя энергию. Акулы вынуждены постоянно двигаться, в противном случае хищница утонет и задохнется. Поэтому ученые считают, что они могут "засыпать" лишь отчасти, отключая сенсорные каналы восприятия во время движения. Напомним, австралийские ученые выявили у акул признаки личности.

Каждая акула следует определенным принципам поведения, заложенным на подсознательном уровне. В частности, особи, имеющие склонность к более спокойному образу жизни, нападают на других обитателей океана без необходимости пропитания крайне редко.