На Днепропетровщине директор предприятия нанес убытки государству в размере 16 миллионов гривень

19:54, 16 февраля 2017
Происшествия
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На Днепропетровщине директор общества подозревается в присвоении и растрате государственного имущества на сумму более 16 миллионов 600 тысяч гривень.

golos.md

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

Досудебным расследованием установлено, что в 2014 году между государственным предприятием и указанным обществом с ограниченной ответственностью, основной деятельностью которого является животноводство и растениеводство, заключены договоры о предоставлении услуг по хранению семян сельскохозяйственных растений в общем количестве более 4,7 тыс. тонн.

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Однако, директор общества, злоупотребляя служебным положением, растратил вверенные ему семена, чем нанес государству ущерб на сумму свыше 16,6 млн грн.

Отмечается, что директору сообщено о подозрении в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 млн гривень. Досудебное расследование продолжается.

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