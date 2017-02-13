На Харьковщине на территории школы повесился подросток

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, 12 февраля в 17:30 в Сахновщинский отдел полиции поступила информация от мужчины, что его 17-летний племянник ушел 11 февраля из дома и не вернулся.

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По информации полиции, парень учился в профессионально-техническом училище. Несколько дней назад он вернулся домой, в село Константиновка Сахновщинского района. Своему дяде, который также является его опекуном, парень сказал, что идет в магазин за продуктами и не вернулся.

Во время розыскных действий 13 февраля утром подростка нашли на территории Константиновской СОШ Сахновщинского района. Он покончил жизнь самоубийством, повесившись на дереве.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.