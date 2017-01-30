В Киеве сотрудник СБУ совершил самоубийство в здании службы

"Служба безопасности Украины выражает соболезнования родным и близким своего сотрудника, который покончил жизнь самоубийством", - сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной информации, самоубийство произошло на бытовой почве и не связано со служебной деятельностью.

Читайте такжеВ Черновицкой области застрелился военный – СМИ

Следствие по факту смерти старшего прапорщика ведет Военная прокуратура Киевского гарнизона, добавили в пресс-центре.

По информации СМИ, трагедия произошла 29 января около 17 часов на улице Василенко.

"По неподтвержденным данным, сотрудник СБУ застрелился у здания Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ. Он выстрелил себе в висок из табельного оружия. Выстрел стал роковым для него", - передает Espreso.tv.