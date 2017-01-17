Перестрелка на Житомирщине: в полиции исключают "янтарные" разборки (видео)

Об этом заявил начальник ГУ Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

"По имеющимся сведениям, ночная стычка местных жителей с группой приезжих напрямую не связана с незаконной добычей янтаря. Сейчас практически все участники конфликта и транспортные средства, на которых они передвигались, установлены. Однако сложность заключается в том, что эти лица являются жителями различных регионов – Житомирщины,Киевщины и Львовщины", — рассказал он.

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Также Печененко сообщил о ряде мероприятий, которые в настоящее время осуществляют следователи и оперативники полиции для объективного выяснения всех причин и обстоятельств.

Среди таких: проведение обысков по местам проживания фигурантов уголовного производства, тщательный сбор и формирование базы неоспоримых доказательств и назначение необходимых экспертиз, в том числе генетико-молекулярной и баллистической. Кроме тогто, полицией изъято зарегистрированное оружие, которое было у части участников конфликта во время указанных ночных событий.

В то же время руководитель Главного управления Нацполиции Житомирщины отметил, что на Олевщине сейчас предпринимается ряд мер, направленных на стабилизацию ситуации и обеспечение надлежащего правопорядка в городе и районе. Следовательно, к этой работе привлечены бойцы спецподразделения ГУНП и нацгвардейцы.

Как сообщал УНИАН, в результате ночной стрельбы в Олевске на Житомирщине один человек погиб, пятеро оказались в больнице.