В ход пошло оружие и даже граната: свидетели рассказали подробности ночной стрельбы на Житомирщине (видео)

Полиция говорит, заезжие устроили разборки с группой местных парней, передает ТСН.

Затем в ход пошло огнестрельное оружие и даже граната. Это событие возмутило местных жителей - они требуют от полиции защиты. Все произошло на центральной площади Олевска - Владимировской.

Свидетели говорят, в полночь сюда приехал десяток автомобилей и микроавтобус. Из них вышли вооруженные люди и без предупреждения начали стрелять в местных. "Автомобилей где-то десять стояло, из них вышли ребята, все вооружены до зубов. Я слышу, как стреляют, они зовут на помощь, я звоню в милицию, они говорят, что уезжают", - рассказывает свидетель Евгений Шапир.

Во время перестрелки убит один человек, еще пятеро пострадавших в районной больнице. Трое раненых - приезжие, из Львовщины, двое - местные. Трое пострадавших находятся в реанимации, остальные - в травматологическом отделении. У всех огнестрельные ранения.

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"Состояние больных, находящихся в реанимации, тяжелое. У одного проникающее ранение брюшной полости с повреждением костей таза, кишечника, у второго - проникающее ранение грудной клетки, и у одного ранения нижних конечностей", - сообщил главный врач Олевской ЦРБ Павел Демкович.

К пострадавшим журналистов не пускают. "Будут проведены следственно-оперативные действия, тогда сможете пообщаться", - заверил начальник Олевского РО ГУ НП в Житомирской области.

Что стало причиной стрельбы, устанавливает полиция. Предварительно конфликт произошел на бытовой почве. Компания неместных из Львовской области приехала в Олевск и хотели посидеть в кафе, но отказались платить за вход. Спор решили перенести на второй день. И уже с воскресенья на понедельник и произошел конфликт со стрельбой.

"Сейчас проводятся меры по установлению этого оружия с гильзами и пулями, которые остались на месте. Установлено, что это было как огнестрельное оружие, так и травматическое и пневматическое оружие, также была применена РГД-5", - пояснил руководитель ГУ НП В Житомирской области Вячеслав Печененко.

С места происшествия все участники конфликта скрылись. Раненых в больнице усиленно охраняют. В области объявлена операция "Сирена". Открыто уголовное производство по статье "покушение на убийство".

Местные связывают разборки с нелегальной добычей янтаря. В полиции пока к этому не склоняются. "После проведения следственных действий может быть установлено, что они имеют какое-то отношение к янтарю, но весь возникший конфликт был на бытовой почве", - отметил руководитель полиции области.