В Одесской области правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели во время обыска частного дома в селе Усатово сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили и изъяли боевые гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и пр.

Как уточнили в прокуратуре, в числе изъятого – две современные боевые гранаты, порядка 100 патронов к огнестрельному оружию, детонатор к взрывному устройству и пр.

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Изъятое направлено на судебно-баллистическую экспертизу.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами).