В Одесской области правоохранители обнаружили арсенал боеприпасов
В Беляевском районе Одесской области в частном доме обнаружен и изъят арсенал боеприпасов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в конце прошлой недели во время обыска частного дома в селе Усатово сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили и изъяли боевые гранаты, тротиловые шашки, патроны к огнестрельному оружию и пр.
Как уточнили в прокуратуре, в числе изъятого – две современные боевые гранаты, порядка 100 патронов к огнестрельному оружию, детонатор к взрывному устройству и пр.
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Изъятое направлено на судебно-баллистическую экспертизу.
В настоящее время проводятся следственные действия.
Ильичевская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами).