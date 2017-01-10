В Днепре СБУ задержала двух сотрудников военкомата во время получения взятки талонами на топливо
16:45, 10 января 2017Происшествия
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В Днепре Служба безопасности Украины сегодня задержала районного военного комиссара и главного специалиста военкомата при получении 15 тыс. грн взятки.
Злоумышленники требовали от предпринимателя талоны на топливо / ssu.gov.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-группе УСБУ в Днепропетровской области, злоумышленники требовали от предпринимателя талоны на топливо на указанную сумму за выдачу документов с отметкой о снятии с воинского учета транспорта частного предприятия.
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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Продолжаются следственные действия.
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