В полиции отчитались о задержании нескольких групп "клофелинщиков" (видео)

Об этом сегодня, 13 января, во время брифинга проинформировал начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Также он сообщил, что задержания произошли синхронно в обоих городах Украины.

"Кроме мужчин, нередко ранее судимых, в преступные группы входили женщины миловидной внешности. Войдя в доверие, незнакомки подсыпали снотворные препараты в еду и в напитки своих избранников. Находящихся в полуобморочном состоянии их грабили и оставляли замерзать", - отметил Князев.

По словам Сергея Князева, преступный бизнес в Запорожье наладила 37-летняя уроженка Энергодара и 32-летний житель областного центра. Полгода злосчастный дуэт травил и обворовывал богатых мужчин.

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Правоохранители задокументировали как минимум 5 случаев, где люди выжили. А в ноябре — один человек умер. После передозировки препаратом в сознание так и не пришел 27-летний местный житель. Результаты экспертиз показали, что смерть парня, который находился в состоянии алкогольного опьянения, наступила от острого отравления азотосодержащим лекарственным веществом из группы диабензодиазепинов (азалептин).

"В конце декабря парочка повторила свое преступление. Оперативникам удалось выйти на след злоумышленников, но они уже успели обобрать потерпевшего, который находился в беспомощном состоянии. Сотрудники областного управления уголовного розыска откачали бесчувственного парня и доставили его в ближайшее лечебное учреждение. Через неделю криминальную пару задержали на стадии подготовки очередного преступления", - рассказал начальник Департамента.

Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания Днепровского отдела полиции ГУНП в Запорожской области. Продолжается досудебное расследование в рамках начатого уголовно производство по ч. 2 ст. ст. 14, 15 ст. 115, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.

За убийство и разбои «клофелинщикам» грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Сергей Князев отметил, что аналогичную преступную группу из четырех человек обезвредили в Черновцах. В нее входила 44-летняя местная жительница и еще трое мужчин 57, 52 и 25 лет. Правоохранители задокументировали восемь случаев отравления людей медицинскими препаратами типа «клофелин» и «тропикамид».

«Также есть случаи смертей потерпевших», – отметил руководитель подразделения Нацполиции Украины.

Следствие по этим делам продолжается. Задержанным лицам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения – содержание под стражей.