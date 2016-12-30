Убийцу патрульных в Днепре признали вменяемым

Экспертиза признала убийцу патрульных в Днепре Александра Пугачева вменяемым. Об этом сообщил заместитель прокурора Днепропетровской области Юрий Черкашин, передает «112 Украина».

В целом, по словам Черкашина, за время расследования дела об убийстве патрульных в Днепре, было проведено 44 экспертизы.

"Во время досудебного расследования убийства патрульных полицейских в Днепре допросили более 150 человек и провели 44 судебных экспертизы. В частности, сейчас завершена судебно-психиатрическая экспертиза подозреваемого, согласно которой он признан вменяемым", - сообщил он.

Читайте такжеДело по расстрелу полицейских в Днепре передают в суд – полиция

Следствие считает, что вина подозреваемого доказана, ведь ее подтверждают очевидцы, экспертизы, записи с камер видеонаблюдения и видеорегистраторов погибших патрульных. Доказано, что ранение подозреваемому были нанесены именно из пистолета погибшего патрульного.

Кроме того, Пугачев подозревается не только в убийстве двух патрульных, но и в покушении на жизнь водителя маршрутки.

"В начале января материалы уголовного производства будут открыты для ознакомления подозреваемому, а сроки направления в суд обвинительного акта зависят от того, с какой скоростью сторона защиты будет знакомиться с материалами", - отметил прокурор.

Как сообщал УНИАН, утром 25 сентября злоумышленник застрелил патрульного полицейского, который остановил его автомобиль за нарушение правил дорожного движения, и ранил его напарницу. Впоследствии раненая патрульная умерла во время операции.

Подозреваемый в убийстве двух патрульных был задержан в больнице, куда он обратился с ранением, предъявив фальшивый паспорт.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что данный мужчина - экс-боец роты спецназначения МВД «Торнадо» Александр Пугачев, который находился в розыске с 2015 года по нескольким статьям — ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом).

26 сентября Пугачеву было сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа во время выполнения им служебных обязанностей). В полиции проинформировали, что в ближайшее время Пугачеву будет сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 262 (хищение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.

27 сентября Шевченковский районный суд Днепра арестовал Пугачева на два месяца.