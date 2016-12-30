В Хмельницком патрульные застрелили мужчину (фото)

Как сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Хмельницкого Роман Мартынюк, экипаж полицейских ехал на пересменку. Во время движения они заметили на перекрестке улиц Каменецкой и Тернопольской, что мужчина замахивается на прохожих.

"Полицейские пытались успокоить нападающего, который держал в руках предмет, похожий на шило или "заточку", с помощью газового баллончика. К сожалению, это не сработало. Тогда патрульные сделали два предупредительных выстрела из табельного оружия вверх. После этого пришлось стрелять по ногам нападавшего, который сопротивлялся стражам порядка", - отметил он.

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В результате выстрелов мужчина был ранен в левую ногу. От полученных телесных повреждений он скончался в карете скорой помощи.

Мартынюк добавил, что сейчас известно, что сегодня утром в медицинские учреждения города уже обратилось три человека с колотыми ранами лица.

Сейчас прокуратура области решает вопрос о внесении сведений в Единый государственный реестр досудебных расследований.