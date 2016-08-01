Житель Днепра застрелил из окна подошедшего к его гаражу мужчину

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, 31 июля около полуночи житель улицы Антоновича (Свердлова) из окна своей квартиры, расположенной на 1 этаже, возле собственного гаража заметил двух парней. Владелец схватил ружье и начал стрелять по незнакомцам.

Один из них сразу же упал со смертельным ранением, а другому удалось скрыться. Он выбежал на проспект Поля (Кирова) и жестами остановил патрульный полицейский автомобиль. Мужчина рассказал патрульным о стрельбе и погибшем товарище.

Отмечается, что жертва получила два огнестрельных ранения - в голову и ногу.

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Вместе с подкреплением для задержания злоумышленника на место происшествия выехала следственно-оперативная группа и бойцы спецподразделения «Сокол». При обследовании места происшествия были обнаружены гильзы от охотничьего оружия. Отработав район, было установлено, что в одной из квартир живет владелец зарегистрированного охотничьего оружия, из которого были совершены выстрелы.

На требование сотрудников полиции открыть дверь никто не отвечал. С санкцией на обыск и с помощью спецназовцев полицейские открыли квартиру и задержали подозреваемого. Во время обыска у него было изъято охотничье ружье и патроны, аналогичные найденным вблизи убитого гражданина. Кроме этого в квартире было обнаружено еще 7 единиц различного огнестрельного оружия и граната.

От каких-либо объяснений мужчина отказался, однако полиция имеет достаточно свидетельских и вещественных доказательств. Подозреваемому грозит наказание по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что наказывается лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.