Причиной масштабного пожара возле метро "Лесная" в Киеве мог быть поджог

Об этом заявил директор КП "Киевблагоустройство" Иван Клипа в Facebook.

«Вчера неизвестные люди весь день противодействовали работе и функционированию рынка. По информации собственников секонд-хенда пожар - это не самовозгорание, а поджог. Во всяком случае ими установлено четыре очага возгорания», - сообщил он.

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Клипа отметил, что ряд МАФов (секонд-хенд), расположенных между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеют действующие разрешительные документы, "платят паевую в городской бюджет, а потому на них не было выписано поручение на демонтаж и они не находятся в списках незаконных МАФов".

Как известно, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.

По факту пожара следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований, директор рынка вызван на допрос.