Директора сгоревшего рынка возле станции метро "Лесная" вызвали на допрос

Об этом в эфире Громадського сообщил начальник Деснянского управления полиции Киева Александр Косовский.

«Следственным отделом внесены сведения в единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей», — сказал он.

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Кроме того Косовский отметил, что после допроса директора у следователя будет установлено, на каких основаниях рынок функционировал.

«Общались с директором рынка. На завтра на 9 часов данное лицо будет на допросе у следователя со всеми необходимыми документами на право предпринимательской деятельности. Следственный отдел определит, на каких основаниях функционировал рынок», — сообщил начальник Десняннського управления полиции.

По его словам, указанная статья по делу предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.

В свою очередь Светлана Водолага, пресс-секретарь главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве, сообщила "Громадському", что рынок не проверялся с 2014 года из-за моратория на проверки.

«Рынок проверялся последний раз в 2014 году. Мы не имели возможность проверять объект в связи с мораторием на проверки, ведь хозяин рынка находится на упрощенной системе налогообложения», — сказала она.

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По ее словам, причинами пожара занимаются правоохранительные органы. После проведения экспертиз будет установлена точная причина пожара. Сейчас правоохранители рассматривают различные версии пожара: от умышленного поджога до нарушения правил пожарной безопасности.

Как сообщал УНИАН, КП «Киевский метрополитен» закрывал станции «Черниговская» и «Лесная» за пожара на секонд-хенде. По данным ГСЧС, пожар охватил площадь около 2 тысяч квадратных метров. Впоследствии спасатели обнаружили там тело погибшей женщины.