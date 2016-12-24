В Запорожской области в результате двух ДТП погибли 5 человек: среди них 3 несовершеннолетних

Как сообщает Департамент коммуникации НПУ, сегодня в 07.50 в Васильевский отдел полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП, которое произошло на трассе «Харьков-Симферополь» неподалёку от города Степногорск. В связи со сложными погодными условиями на автодороге столкнулись «Ланос» и «Нексия», в результате пассажир и водитель «Ланоса» погибли.

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Кроме того, в 09.49 на автодороге «Васильевка - Бердянск» произошло еще одно ДТП. Согласно предварительной информации, водитель автомобиля «Москвич» по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ». В результате погибли трое несовершеннолетних, которые находились в легковом автомобиле, а его водитель получил тяжелые травмы.

На местах обоих ДТП работают следственно-оперативные группы, устанавливая все обстоятельства трагедий.