Авария на Черниговщине: пострадали 18 пассажиров маршрутки (видео)
18:49, 20 декабря 2016Происшествия
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Среди пострадавших беременная женщина.
ДТП на Черниговщине / скриншот
Об этом сообщает ТСН.
Женщину на 35 неделе беременности доставили в больницу. За жизнь ее еще неродившегося малыша борется персонал родильного отделения.
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Другим пассажирам с травмами различной тяжести медицинскую помощь оказывают в больнице ближайшего к месту происшествия поселка.
Несколько пострадавших каретами "скорой" доставили в Чернигов.
18 пассажиров маршрутки пострадали в результате аварии на Черниговщине
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