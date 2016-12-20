Авария на Черниговщине: пострадали 18 пассажиров маршрутки (видео)

Об этом сообщает ТСН.

Женщину на 35 неделе беременности доставили в больницу. За жизнь ее еще неродившегося малыша борется персонал родильного отделения.

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Другим пассажирам с травмами различной тяжести медицинскую помощь оказывают в больнице ближайшего к месту происшествия поселка.

Несколько пострадавших каретами "скорой" доставили в Чернигов.