"Мой муж трижды крикнул "полиция!": жена погибшего КОРДовца рассказала детали трагедии в Княжичах

Журналистам удалось пообщаться с женой погибшего Натальей Валецкой, передает "Нова тернопільська газета".

Говоря о роковых событиях в Княжичах, она рассказала, что КОРД выехал на спецоперацию, в которой была задействована разведка. На месте операцию координировали, как понимает Валецкая, оперативные работники уголовного розыска.

"Они находились в одном из домов в селе Княжичи. Работники разведки в течение дня и ночью сообщали о неизвестных лицах, которые неоднократно подходили с разных сторон к дому, на который непосредственно должно было быть нападение. И уже в 4 часа ночи КОРДу была дана команда задержать преступников, которые ограбили соседний дом и взяли в плен их сотрудников разведки. Когда автомобиль с КОРДом приехал на место, Виталий вышел первым, за ним — другой сотрудник, и вдруг из автомобиля, как потом выяснилось, ГСО, начали стрелять у Виталия", - рассказала жена погибшего.

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Предполагая, почему произошла трагедия под Киевом, Валецкая заявила о несогласованности действий.

"Если проводили спецоперацию, то не понятно, почему работники ГСО задержали разведчиков, почему ГСО не была уведомлена о спецоперации, почему разведчики не сообщили, что их задержала ГСО, а не преступники, почему они не признались ГСО о том, что они разведка, почему КОРД послали на операцию с минимальной информацией?.. Возможно, кто-то сотрудничал с бандой, поэтому и возникли недоразумения, а потом и трагедия. Я читала, что те, кто должен был координировать спецоперацию, в момент стрельбы отдыхали в ресторане", - считает она.

Кроме того, Валецкой удалось пообщаться с одним сотрудником КОРДа, который выходил из автомобиля после Виталия.

"Он рассказал, что мой муж трижды крикнул "полиция!", но в них начали стрелять. А вот работник ГСО утверждает обратное, мол, Виталий крикнул "работаем!" Но мой муж никогда не разговаривал на русском", - отметила жена погибшего.

Также Валецкая прокомментировала заявление и.о. председателя Национальной полиции Украины Вадима Трояна о том, что стрелял один человек, намекая на ее мужа.

"Он не имел права давать такой оценки до окончания следствия, поскольку материалы находятся в Генеральной прокуратуре и даже там пока ничего не комментируют. Конечно, следствию выгодно сделать крайним в этой истории человека, которого уже нет", - подытожила она.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.