Виновникам дерзкого преступления в Умани грозит до 8 лет тюрьмы – Троян

Об этом сегодня, 21 декабря, сообщил в.и.о. главы Нацполиции Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Он отметил, что действия злоумышленников, которые в ночь на 21 декабря осквернили могильный комплекс цадика Нахмана в Умани, квалифицированы по ч.3 ст.161 Уголовного кодекса Украины «Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной зависимости или отношения к религии», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

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"Главным управлением Нацполиции в Черкасской области создана специальная следственно-оперативная группа, в которую вошли опытные и компетентные сотрудники с целью скорейшего раскрытия преступления. На месте проводятся неотложные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и свидетели уголовного правонарушения", - добавил Троян.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря неизвестные ворвались в синагогу в Умани, разогнали собравшихся и осквернили помещение. Нападавшие оставили в помещении свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены обмазали красной краской.