В Умани неизвестные напали на синагогу, оставив свиную голову со свастикой (фото)

Как сообщает Matzav.com, нападавшие оставили в помещении свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены облили красной краской.

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Нападавшие не применяли силу к собравшимся в синагоге, так что в результате погрома никто не пострадал.

Как сообщал УНИАН, недавно в Черновцах неизвестные осквернили синагогу, оставив на стене здания антисемитская надпись.