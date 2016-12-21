В Умани неизвестные напали на синагогу, оставив свиную голову со свастикой (фото)

10:47, 21 декабря 2016
Происшествия
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В ночь на 21 декабря неизвестные ворвались в синагогу в Умани, разогнали собравшихся и осквернили помещение.

Нападавшие вырезали свастику на свиной голове / Фото matzav.com

Как сообщает Matzav.com, нападавшие оставили в помещении свиную голову с вырезанной свастикой, а пол и стены облили красной краской.

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Помещение облили красной краской, что выглядит как кровь / Фото matzav.com

Нападавшие не применяли силу к собравшимся в синагоге, так что в результате погрома никто не пострадал.

Шокирующий инцидент произошел в Умани / Фото matzav.com

Как сообщал УНИАН, недавно в Черновцах неизвестные осквернили синагогу, оставив на стене здания антисемитская надпись.

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Теги: #синагога#Умань