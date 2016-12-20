На Донетчине под поезд попал автобус с работницами шахты, есть пострадавшие (фото)

Об этом сообщили в управлении превентивной деятельности полиции области.

"В 05.35 автобус "ЛАЗ-695" вез из города Горняк в шахту Кураховскую рабочую смену в количестве 30 человек. На переезде автобус столкнулся с поездом, который перевозил груз из шахты", - говорится в сообщении.

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В результате ДТП четыре женщины в возрасте 43, 45, 51 и 54 лет были доставлены в медицинское учреждение с ушибами конечностей, после оказания им медицинской помощи пострадавших отправили домой выздоравливать. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП и его причины.

Ранее в Днепре поезд на переезде протаранил авто патрульных. По предварительным данным, причиной ДТП стала сломана автоматика на железнодорожном переезде.