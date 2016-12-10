На Закарпатье судья второй раз попался на управлении автомобилем в нетрезвом состоянии

В пятницу, 9 декабря, судью Ужгородского горрайонного суда Михаила Ротмистренко снова задержали за вождение в нетрезвом виде.

Как пишет местный журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook, судья на том же автомобиле BMW Х5 не остановился по требованию патрульных в Ужгороде, после чего полтора часа пытался от них убежать.

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Когда его все-таки остановили, пройти тест на опьянение при помощи "Драггера" судья отказался. В связи с этим его отправили на освидетельствование в наркодиспансер. "А как я здесь очутился? Где моя машина? Я дома спал вообще", - вопрошал в диспансере судья.

Напомним, в первый раз Ротмистренко задержали в августе: на выезде из Мукачево судья не включил указатель поворота, за что его остановили. Во время разговора патрульные полицейские заметили четкие признаки алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердилось в Мукачевской ЦРБ. Тест алкоголя в крови показал 2,24 промилле, что превышает допустимую норму в 10 раз.