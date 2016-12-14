Под Харьковом мужчина пытался подорвать себя гранатой времен Второй мировой войны
20:05, 14 декабря 2016Происшествия
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В селе Широком сотрудники сектора реагирования патрульной полиции изъяли гранату у мужчины, который планировал совершить самоубийство.
Фотоиллюстрация / НПУ
Об этом сообщают источники NewsRoom в правоохранительных органах.
Информация о потенциальном самоубийце поступила днем 12 декабря от диспетчера ГСЧС. Прибывшие на место полицейские обнаружили 40-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра изъяли гранату "Ф-1" времен Второй мировой войны. Боеприпас был отправлен на экспертизу.
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По факту случившегося открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины ("незаконное хранение оружия или боеприпасов"). Мужчине может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.
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