Под Харьковом мужчина пытался подорвать себя гранатой времен Второй мировой войны

Об этом сообщают источники NewsRoom в правоохранительных органах.

Информация о потенциальном самоубийце поступила днем 12 декабря от диспетчера ГСЧС. Прибывшие на место полицейские обнаружили 40-летнего местного жителя, у которого в ходе досмотра изъяли гранату "Ф-1" времен Второй мировой войны. Боеприпас был отправлен на экспертизу.

Читайте такжеВ Харькове на Молочной пролились "реки" (фото)

По факту случившегося открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 УК Украины ("незаконное хранение оружия или боеприпасов"). Мужчине может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.