ГПУ открыла новое дело против экс-"регионала" Ефремова - адвокат

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом адвокат Евгений Солодко написал на странице Ефремова в Facebook.

"В пятницу для того, чтобы снять все слухи по так называемому «делу Ефремова», мы, сторона защиты, обнаружили очень интересные документы. Это измененная и дополненная подозрение в опять существующей делу. Это дело было возбуждено 8 декабря этого года, то есть буквально в прошлый четверг", - сообщил адвокат.

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Как отметил Солодко, он не знает, когда и на основании чего было возбуждено это дело, «но нам прокурор продемонстрировал постановление о выделении материалов из старой дела, это дело, которое расследуется с 2014 года».

По словам Солодко, со "старого" дела выделены материалы Ефремова о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных статьями 110 и 258 со значком 3 Уголовного кодекса.

"На сегодня существует уже два "дела Ефремова" - одно, возбуждено 8 декабря, и туда еще добавлено подозрение по статье 111 и статье 341 в разных частях. А в старом деле, началась еще в 2014 году и получила громкое продолжение с момента задержания Ефремова в конце июля этого года, осталась только часть 5 статьи 191, которая вообще не предусматривает такой меры пресечения, как содержание под стражей", - заявил Солодко.

Адвокат убежден, что перед Апелляционным судом Киева сейчас возникла дилемма - выпускать или не выпускать Ефремова из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

1 августа Печерский райсуд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога. 27 сентября суд продлил срок пребывания Ефремова под стражей еще на 60 суток. 24 ноября суд еще раз продлил ему арест до 22 января 2017 года.

9 декабря прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ефремова в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации; пособничестве в захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; организационном и ином содействии созданию и деятельности террористической организации «ЛНР»; государственной измене, то есть деяния, умышленно совершенные гражданином Украины во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, а именно: предоставление иностранной организации и его представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.