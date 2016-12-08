Смертельное ДТП на Львовщине: полиция обнаружила водителя, который наехал на пенсионерку

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области.

Работники Дрогобычского отдела полиции смогли установить личность водителя-беглеца. Дорожно-транспортное происшествие произошло 7 декабря, около 17.30, на автодороге между селами Унятичи и Лишня Дрогобычского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля «Chevrolet Tracker» совершил наезд на женщину-пешехода, которая стояла возле автодороги и покинул место происшествия. Водитель маршрутного такси, который стал очевидцем дорожно-транспортного происшествия, сообщил о наезде на человека в Дрогобычский отдел полиции.

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На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа. Однако, от полученных травм 70-летняя жительница села Унятичи скончалась до приезда «скорой».

Полицейские установили личность водителя, который совершил наезд на пешехода. Им оказался 48-летний житель города Стебник. Автомобиль «Chevrolet Tracker», которым он руководил, изъят и помещен на штрафплощадку. Назначен ряд экспертиз, решается вопрос правовой квалификации преступления согласно нормам Уголовного кодекса Украины. Ведутся следственные действия.