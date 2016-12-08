День массовых ДТП: из-за непогоды во Львове и области произошло более 30 аварий (фоторепортаж, видео)
17:30, 08 декабря 2016Происшествия
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8-го декабря во Львове и области из-за гололеда произошло много аварий.
Водителям советуют не выезжать на улицы без особой необходимости, передает "Твоє місто".
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"Полиция Львова сегодня в 13:00 зафиксировала 32 ДТП", – сообщил Роман Блихарский, командир второго батальона управления патрульной полиции Львова. Также он проинформировал, что причина большинства аварий и сложнейшей ситуации на дорогах города – гололед.
"На Львовщине - рекордное количество ДТП", - сообщают в "Варта-1". А Игорь Зинкевич, координатор группы, делится в соцсети фотографиями аварий, произошедших утром 8-го декабря.
Во Львове в течение трех часов произошло более 30 аварий на дорогах
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