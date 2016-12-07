В Харьковской области столкнулись два автомобиля: погибли три человека

В Харьковской области в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА со ссылкой на ежесуточную оперативную сводку по региону.

По сведениям ОГА, авария произошла вчера, 6 декабря, в 12:45 на автотрассе Киев - Харьков - Должанский вблизи поселка Волохов Яр в Чугуевском районе. По неизвестным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Daewoo Sens и Mitsubishi.

В результате ДТП от полученных травм погибли на месте происшествия водитель автомобиля Daewoo Sens, мужчина (1987 г.р.) и его пассажир (1986 г.р.). Позже в больнице скончался еще один пассажир Daewoo Sens". Правоохранительные органы устанавливают виновника ДТП.