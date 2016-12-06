"У него сломаны пальцы, там нет рук": в Броварах прощаются с погибшими в Княжичах полицейскими (видео)

Церемония прощания проходила во дворе райотдела полиции, передает ТСН.

Пришли не только родственники и товарищи по службе, но и простые горожане. Родственники не верят, что все события являются трагической случайностью.

"У него сломаны пальцы, там нет рук. Это, возможно, отбирали пистолет, чтобы убить кого-то его пистолетом", - говорят родные одного из убитых.

"Эта сволочь с КОРДа не пожалела никого, уничтожили и тех ребят-разведчиков. Что это было, как не заметание следов", - уверены родные погибших.

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После прощания возле отделения погибших отпоют в церкви, полицейских похоронят со всеми почестями на новом кладбище.

Напомним, 4 декабря под Киевом погибли пятеро полицейских в результате перестрелки между бойцами КОРДа, копами-разведчиками и сотрудниками Государственной службы охраны.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.

Всех участников стрельбы в Княжичах и их руководство отстранили от работы.