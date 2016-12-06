"У него сломаны пальцы, там нет рук": в Броварах прощаются с погибшими в Княжичах полицейскими (видео)
В Броварах на Киевщине прощаются с полицейскими охраны, которые погибли в результате стрельбы в Княжичах.
Церемония прощания проходила во дворе райотдела полиции, передает ТСН.
Пришли не только родственники и товарищи по службе, но и простые горожане. Родственники не верят, что все события являются трагической случайностью.
"У него сломаны пальцы, там нет рук. Это, возможно, отбирали пистолет, чтобы убить кого-то его пистолетом", - говорят родные одного из убитых.
"Эта сволочь с КОРДа не пожалела никого, уничтожили и тех ребят-разведчиков. Что это было, как не заметание следов", - уверены родные погибших.
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После прощания возле отделения погибших отпоют в церкви, полицейских похоронят со всеми почестями на новом кладбище.
Напомним, 4 декабря под Киевом погибли пятеро полицейских в результате перестрелки между бойцами КОРДа, копами-разведчиками и сотрудниками Государственной службы охраны.
Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.
Всех участников стрельбы в Княжичах и их руководство отстранили от работы.