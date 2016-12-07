"Это методический расстрел": друг погибшего полицейского охраны прокомментировал инцидент в Княжичах

Он рассказал, что инцидент выглядит так, как будто "КОРД зачищал возможное какое-то преступление", передает 112 Украина.

"В теле Сергея Орлова было три смертельные пули в сторону сердца, всего из его тела извлекли 7 пуль. Это, простите пожалуйста, методический расстрел. При том, что стреляли практически в упор", - сказал Датюк.

Читайте также"Боже, что мы наделали, мы полисменов расстреляли!": свидетель перестрелки в Княжичах воссоздал ход событийКак сообщал УНИАН, в ночь на 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли 5 правоохранителей.

Руководство Министерства внутренних дел Украины назначило служебное расследование относительно инцидента. Также прокуратура установит причины и обстоятельства стрельбы.

Всех участников стрельбы в Княжичах и их руководство отстранили от работы.