Во время перестрелки в Княжичах авто ГСО было без "мигалки" - Шкиряк (видео)

Об этом в эфире заявил советник министра МВД Зорян Шкиряк, передает Эспрессо.TV.

"Я выезжал на место событий. Машина эта была без проблесковых маячков. И в такой тьме, где не было никакого освещения, я не исключаю, что можно было не увидеть опознавательные знаки", - говорит Шкиряк.

Как сообщал УНИАН, в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией убиты пятеро правоохранителей.

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Группа задержания уголовного розыска и спецподразделения КОВД ожидали в заброшенном доме грабителей, когда в одном из домов сработала сигнализация. На место приехал наряд госслужбы охраны, который задержал полицейских, приняв их за грабителей.

Группа захвата решила, что сотрудников разведки захватили преступники - произошла перестрелка, в результате которой погибли двое сотрудников ГСО, двое полицейских-разведчиков и сотрудник спецподразделения КОВД, который входил в группу захвата.