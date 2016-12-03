Смерть матери и детей в пожаре в Одессе: число погибших возросло до шести человек

Как сообщили УНИАН в мэрии Одессы, сегодня в больнице умер мальчик, мать которого, сестра и трое братьев погибли накануне вечером во время пожара, произошедшего в жилом многоэтажном доме.

В мэрии отметили, что врачи не смогли спасти 9-летнего мальчика, госпитализированного в очень тяжелом состоянии.

Читайте такжеПожар в ночном клубе Львова: в больнице от полученных ожогов скончался мужчина

Из многодетной семьи уцелел только глава семьи – мужчина в настоящее время находится в реанимации. Сегодня он пришел в сознание.

Как сообщал УНИАН, вечером 2 декабря в Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей. Пожар произошел на пятом этаже 11-этажного дома по ул. Днепропетровская дорога, 77.

Мать и один ребенок погибли во время пожара, два ребенка - по дороге в медицинское учреждение и еще один – в больнице.