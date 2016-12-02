В Одессе во время пожара погибли женщина и четверо детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 17:12 в службу спасения поступило сообщение о том, что по ул. Днепропетровская дорога в 11-этажном жилом доме горит квартира.

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«В 17:19 на место пожара прибыли пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит домашнее имущество в квартире на 5-м этаже. Спасатели вынесли из квартиры семерых жителей - родителей и пятерых детей», - сообщили в главке.

Как уточнили в пресс-службе, мать и один ребенок погибли во время пожара. Сотрудники ГСЧС передали пострадавших детей медикам скорой помощи. Двое детей скончались по дороге в медицинское учреждение и еще один – в больнице.

В 17:39 пожар на общей площади 5 кв. м был локализован и в 17:54 полностью ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Возраст детей сейчас уточняют.