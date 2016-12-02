В Киеве сожгли авто главы секретариата "Депутатского контроля" (фото)

Об этом сообщает пресс-служба МДО «Депконтроль».

Это произошло после информационной атаки против членов МДО, народных депутатов Максима Полякова, Виталия Куприя и Бориса Козыря, которую начали разворачивать против них в ряде СМИ.

Это беспрецедентный случай за два года работы антикоррупционного объединения, когда его членам прямо угрожают физической расправой.

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Кроме того, вчера также было совершено давление на журналистов портала 368.media, которые сотрудничают с «Депконтролем» и освещают тему коррупции.

Руденко уже обратился в правоохранительные органы, следствие продолжается.

Напоминаем, что ранее в Депутатском контроле заявляли о возможных масштабных фактах коррупции в Одесском порту «Южный», к которым могла быть причастна компания «ТИС». Депутат Поляков обращался в правоохранительные органы, Генпрокуратуру, НАБУ и СБУ с просьбой проверить деятельность бизнесмена Ставницера.