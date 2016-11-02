В центре Одессы произошло ДТП с участием инкассаторского авто. Очевидцы слышали выстрелы

В центре Одессы произошло ДТП с участием инкассаторского микроавтобуса, сейчас на месте работают спецслужбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Одессы, сегодня в районе пересечения Польского спуска и улицы Бунина автомобиль Citroen врезался в инкассаторский микроавтобус Volkswagen. Водитель легкового автомобиля с места происшествия скрылся. Отмечается, что на месте сейчас работают спецслужбы.

По словам очевидцев, в это же время были слышны выстрелы. На инкассаторском микроавтобусе размещена надпись: «Экспресс-банк». На капоте Citroen – следы, похожие на пулевые отверстия.

Читайте такжеВ Запорожской области неизвестные обстреляли и сожгли инкассаторский автомобиль (фото)

На месте происшествия находится большое количество сотрудников правоохранительных органов, патрульная полиция, оперативно-следственная группа.

В главке Нацполіції от комментариев отказались, ссылаясь на то, что сейчас проводятся соответствующие оперативные мероприятия.