В Харьковской области поезд сбил насмерть мужчину

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Задержка движения электропоезда составила около 10 минут", - говорится в сообщении.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебного расследования по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в поселке Запытив Львовской области с рельсов сошел грузовой поезд, в результате чего была перекрыта трасса Киев-Чоп.