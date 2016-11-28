В Харьковской области поезд сбил насмерть мужчину
11:48, 28 ноября 2016Происшествия
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На железнодорожной станции "Донец" электропоездом сообщением "Изюм-Харьков" смертельно травмирован 40-летний житель села Донец.
На Харьковщине поезд сбил насмерть мужчину / Фото УНИАН
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Задержка движения электропоезда составила около 10 минут", - говорится в сообщении.
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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебного расследования по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее в поселке Запытив Львовской области с рельсов сошел грузовой поезд, в результате чего была перекрыта трасса Киев-Чоп.
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