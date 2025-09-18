Дипломат также высказался о словах Трампа относительно его "хороших отношений" с правителем РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сказал, что российский диктатор Владимир Путин его "действительно подвел".

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко прокомментировал это заявление. В комментарии телеканалу Sky News он отметил, что это является "довольно желанной сменой режима". Экс-посол говорит, что "можно представить, что украинцы наконец увидели, что президент США говорит то, что мы пытались ему донести".

По словам дипломата, Киев предупреждал Вашингтон о том, что диктатор Путин "не просто подведет вас, он будет на этом строить свою политику и будет угрожать всему альянсу (НАТО, – ред.) нерешительным президентом Соединенных Штатов".

"Мы просто надеемся, что вся правительственная структура, как НАТО, так и сами Соединенные Штаты, получили это сообщение", – продолжил Пристайко.

Дипломат также высказался о словах Трампа относительно его "хороших отношений" с правителем РФ:

"Я не знаю, откуда у Трампа взялось мнение, что у него очень хорошие отношения с Путиным, но он точно пытался злоупотреблять этими ожиданиями".

Что говорил Трамп о войне в Украине

Глава Белого дома сказал, что он считал войну в Украине проблемой, решить которую будет легче всего из-за его отношений с Путиным. И теперь Трамп признает, что все оказалось сложнее, чем он ожидал.

Американский лидер добавил, что Россия теряет больше людей, чем Украина. Он также в очередной раз повторил свой тезис о том, что войны в Украине не было бы, если бы он был президентом США.

