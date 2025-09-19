Британский авианосец HMS Queen Elizabeth обычно несет до 36 F-35 и дополнительные вертолеты при необходимости.

Современные авианосцы теоретически могут перевозить до 90 самолетов. Но на практике их авиагруппа значительно меньше.

Как объясняет ресурс Wion, это происходит из-за миссии, технических потребностей и правил безопасности на авианосце. Авторы рассказали, сколько самолетов вмещают крупнейшие и самые известные авианосцы мира.

Самый большой на сегодня авианосец – USS Gerald R. Ford (США). Он способен перевозить более 75 самолетов различных типов: истребители, вертолеты и вспомогательную авиатехнику. Фактическое количество машин на борту меняется в зависимости от задачи и конфигурации.

Американские суперавианосцы: "Нимиц" и "Форд"

Класс "Нимиц" имеет вместимость до 90 самолетов (например, USS George H.W. Bush), но обычно эксплуатируется с примерно 56 самолетами.

В то же время класс "Форд" хотя и рассчитан на подобное максимальное количество истребителей, однако обычный боевой состав составляет около 75-80 машин из-за потребности в обслуживании и вспомогательной технике.

Использование пространства на палубе оптимизируют несколькими способами: складные крылья у самолетов, плотное размещение "носом к хвосту" в ангарах и современные системы учета и логистики. Для обеспечения безопасности и доступности бортов экипажи порой перемещают самолеты каждые несколько часов, говорится в материале.

Примеры других стран

Британский авианосец HMS Queen Elizabeth обычно несет до 36 F-35 и дополнительные вертолеты при необходимости.

В свою очередь, индийский INS Vikrant рассчитан примерно на 30 истребителей и вертолетов. Меньшие или более легкие авианосцы вмещают от 15 до 40 самолетов, в зависимости от конструкции и назначения.

Авторы отмечают, что для всех авианосцев каждый дополнительный самолет означает потребность в месте для обслуживания, запчастях и экипаже, поэтому "оптимальное" количество обычно меньше технического максимума.

Еще одна страна построит атомный авианосец

Ранее мы рассказывали о том, что Индия намерена вооружиться третьим авианосцем, который будет иметь атомную силовую установку и электромагнитные катапульты.

Но на этом пути страна будет иметь ряд препятствий. Одно из них заключается в том, что Индия до сих пор не имеет собственного истребителя, который мог бы стать основой авиационной группы нового авианосца. Теоретически выбор может пасть на французский Rafale-M.

