В Красном Кресте уже отреагировали на предложение министра.

Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Мона Кейзер, которая уходит в отставку, выдвинула предложение, чтобы мужчины из Украины, которые трудоустроены в Нидерландах, обустроили себе жилье самостоятельно.

Как информирует NOS, такое заявление она сделала на фоне сообщений со стороны Красного Креста и муниципалитетов о том, что им становится все труднее предоставлять жилье украинским беженцам. По словам Кейзер, ее страна "достигает предела своих возможностей" по приему беженцев.

На этом фоне она считает "разумным", чтобы те мужчины, у кого есть работа в Нидерландах, оплачивали и обустраивали жилье самостоятельно.

Видео дня

"Например, у родственников, которые уже здесь проживают", – добавила она.

Также, по ее мнению, эти мужчины могут обратиться к своим работодателям. При этом Кейзер отметила, что никто не будет их принуждать искать себе жилье. Беженцы из Украины, согласно Европейской директиве о временной защите, имеют право на жилье и образование. Будет действовать эта директива до 4 марта 2027 года (по состоянию на сейчас).

Министр также подчеркивает, что матери с детьми будут продолжать получать жилье.

"Нельзя сказать им: "Сами себе ищите жилье", – заявила она.

Кроме того, Кейзер предлагает поощрять тех украинцев, которые приехали в Нидерланды через другую страну-члена Европейского Союза, возвращаться в то государство.

Что говорят в Красном Кресте

Представитель организации акцентировал, что слова Моны Кейзер не решают самой проблемы.

"Политики должны были бы уже год назад предложить решение. А именно: больше мест для размещения людей, которые бегут от войны в Украине. Конечно, было бы хорошо, если бы люди переезжали в постоянное жилье. Но его нет. Невозможно возложить эту ответственность на самих людей", – говорится в заявлении.

Украинские беженцы за рубежом: другие новости

Сенат Польши принял новый закон об иностранцах и помощи гражданам Украины, который подготовили после того, как президент Кароль Навроцкий наложил вето на предыдущий документ. Теперь закон должен подписать лидер Польши.

Тем временем в соцсетях распространяется информация о том, что Канада требует от украинских беженцев справку, что они не уклонисты.

Вас также могут заинтересовать новости: