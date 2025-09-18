По словам Белоусова, ситуация на Лиманском направлении остается сложной.

На Лиманском направлении украинские военные фиксируют новую угрозу от россиян - так называемые "дроны-ждуны". Начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Максим Белоусов рассказал, что такие БПЛА способны длительное время находиться в режиме ожидания, чтобы поразить цель в наименее ожидаемый момент.

"Ситуация на Лиманском направлении остается сложной. Враг активно штурмует наши позиции, накопил значительное количество живой силы напротив нас. Против нас действует 20-я армия РФ, и враг активно использует тактику штурмов малыми группами. Интенсивно работает вражеская авиация - осуществляются авиаудары по нашим позициям, в частности сбрасываются управляемые авиабомбы. Также активно ведет огонь вражеская артиллерия, и, конечно же, дроны", - отметил военный в эфире Еспресо.

По его словам, оккупанты также начали применять новый тип FPV-дронов примерно 2-3 месяца назад. "Дроны-ждуны" имеют специальные платформы - они могут приземлиться на ровное место, например, на дорогу, крышу дома, остановку и тому подобное. Затем они ждут, пока появится цель, обычно это автомобиль с нашими военными. Белоусов добавил:

"Поэтому необходимо, чтобы наша аэроразведка постоянно работала над выявлением и уничтожением таких "дронов-ждунов". Так же важно, чтобы наши бойцы, которые передвигаются на транспорте, были внимательными, следили за обстановкой вокруг и имели средства для быстрого обезвреживания таких дронов в случае их обнаружения. Это новая такая напасть, которая создает для нас много неудобств".

Война в Украине - ситуация на фронте

Начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько рассказал, что во время наступления россияне выбрали два основных направления - в Запорожской области и в районе Покровска.

Он добавил, что на Запорожском направлении 33 полк штурмовых подразделений остановил наступление россиян и перешел к контратаке. Кроме того, к нему присоединился 210 полк.

