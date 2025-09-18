На объекте уже построены четыре складские зоны. Также обустроены две пусковые зоны с катапультами.

Россияне построила новую площадку для запуска дронов-камикадзеЅһаһеԁ всего в 35 км от границы с Украиной.

Соответствующие спутниковые снимки обнародовал в Х обозреватель Brady Africk. На снимках видно разветвленный пусковой комплекс, расположенный между селами Война, Олешок, Голишина, Живой Ключ и Мартыновка в Брянской области, пишет Милитарный, который обратил внимание на появление этих фото.

Отмечается, что на объекте уже построены четыре складские зоны, спрятанные в высоких капонирах, внутри которых заметны конструкции, похожие на навесы. Также обустроены две пусковые зоны с катапультами.

Видео дня

Издание отметило, что такие пусковые площадки россияне создают постоянно, как в приграничных районах, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Журналисты сообщили, что проект "Dnipro" зафиксировал еще две таких площадки в Орловской и Брянской областях. Одна из них расположена в 175 км от границы с Украиной возле села Цымбулова в Орловской области. Она считается главной пусковой площадкой "Шахедов" и является одной из крупнейших известных.

Еще один комплекс построен вблизи села Навля в Брянской области. На его территории размещены три бункера-склада, однако стационарных пусковых установок нет - беспилотники запускают с автомобилей.

Российские "Шахеды" в войне против Украины

"Флеш" назвал преимущества новых "Шахедов" россиян. Как рассказал эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, россияне пытаются превратить "Шахед" в аналог FPV, который управляется радиоканалом напрямую из РФ или оккупированных территорий. Этот "Шахед" имеет на борту видеокамеру, которая может напрямую передавать картинку.

Вас также могут заинтересовать новости: