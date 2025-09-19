Угрозу цунами объявили и в Соединенных Штатах Америки.

В четверг, 18 сентября 2025 года, российскую Камчатку всколыхнуло новое землетрясение. Его магнитуда составила 7,2, сообщают росСМИ.

Пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на данные Камчатского филиала Геофизической службы РАН информирует, что толчки были зарегистрированы в 93 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 123 км.

Также были зафиксированы несколько афтершоков магнитудой до 5,8, сказано на сайте Геологической службы США.

Видео дня

В связи с землетрясением по восточному побережью Камчатки была объявлена угроза цунами.

"К берегам полуострова подходят полутораметровые волны. Все экстренные службы региона переведены в режим повышенной готовности", – писал российский телеграм-канал Baza.

Стоит отметить, что угрозу цунами объявили и в Соединенных Штатах Америки.

Землетрясения в России

Стоит отметить, что нынешнее землетрясение на Камчатке – далеко не первое за последние несколько месяцев. В июле там были зафиксированы толчки магнитудой 8,8.

Тогда толчки вызвали цунами. Вода добралась и до побережья Японии. Кроме того, волны цунами высотой 3-4 метра обрушились на некоторые районы Камчатки.

13 сентября там произошло новое землетрясение. По разным данным, его магнитуда составила от 7,1 до 7,4.

Вас также могут заинтересовать новости: