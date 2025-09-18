Речь идет не о доработке в поле, а готовых решениях уже от производителя.

Страна-агрессор Россия активно усваивает уроки войны и адаптируется к актуальным вызовам. Оккупанты начали серийно выпускать грузовики КамАЗ с защищенными кабинами и встроенными средствами радиоэлектронной борьбы.

Об этом пишет украинский ресурс Defense Express. Отмечается, что эти новации обусловлены широким использованием беспилотников, которые существенно нарушают цепи поставок.

Авторы добавляют, что кадры поезда с партией новых машин появились в соцсетях. Соответствующее видео опубликовано на платформе Х. Эксперты отметили, что это является свидетельством того, что речь идет не о доработке в поле, а готовых решениях уже от производителя. При этом в Украине подобных заводских решений сейчас нет.

"Это говорит о появлении у россиян системного подхода адаптации грузовиков к новым реалиям на поле боя, где господствуют беспилотники. Раньше такое можно было увидеть только на бронетехнике, например танках и БМП", – пишет издание.

В материале говорится, что российский ОПК, вместе с тем, отстает в применении современных технологий. Оккупанты устанавливают на свою технику устаревшие средства РЭБ или неэффективные "мангалы", которые не дают должной защиты от БПЛА.

На опубликованных кадрах можно заметить отсутствие противодронных сеток. Авторы говорят, что они во многих случаях эффективнее обычного бронирования кабины.

Какова ситуация с производством грузовиков в Украине

С отечественным производством грузовиков были проблемы еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, утверждают авторы. Сейчас большинство потребностей покрывается либо с помощью импорта, либо за счет иностранной помощи. Хотя некоторые авто поступают в заводской комплектации с бронированной кабиной (например, новый RMMV TGS-MIL), это не всегда означает наличие защиты, адаптированной под массовое применение БПЛА.

"Было бы странно увидеть у европейцев штатные противодроновые сетки, но совсем другая речь идет о РЭБ. Но здесь важно понимать, что часто для иностранных компаний реакция на изменения на поле боя может быть более полугода, поэтому тоже может возникнуть ситуация, когда поставленная защита будет бессильной в реальных условиях. Все же адаптация грузовиков происходит, как вот с установкой КАЗ для Швеции в рамках Volvo VIPRO. Пока в Украину такие решения не поставляются, поэтому возможно хорошо было бы получить хотя бы штатные крепления или место для РЭБ, или других методов противодействия беспилотникам", – констатирует Defense Express.

Другие новости об оружии

Компания-разработчик ракет "Фламинго" Fire Point заявила, что наращивает свое производство. Сейчас речь идет о 50 единицах в месяц. А до конца текущего года в планах – достичь ежедневного выпуска 7 ракет.

Тем временем Израиль разворачивает лазерную систему ПВО "Железный луч". Она уже прошла испытания. Ожидается, что система будет интегрирована до конца года.

