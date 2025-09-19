Он напомнил, что битва за Купянск стартовала еще до так называемого "летнего наступления" противника.

Цель российских оккупантов в Харьковской области заключается не столько в захвате Купянска, сколько в установлении контроля над Купянском-Узловым. Такое мнение высказал в комментарии "Украинскому Радио" военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" Павел Лакийчук.

"И для нас, и для врага особенно важен не сам город Купянск, а Купянск-Узловой – железнодорожная станция, которая расположена южнее Купянска. Это железнодорожный узел, который с одной стороны идет в сторону Харькова, на север линия идет к Валуйкам (Белгородская, Воронежская области), на юг – в сторону Сватово, и главное на одно из ключевых направлений битвы за Донецк – Лиманское направление. Если овладеть Купянским-Узловым, то у россиян создается рокадная логистика вдоль этой линии фронта с севера до Лимана, по которой можно осуществлять маневр силами", – пояснил он.

По словам Лакийчука, очевидно, эта задача стояла перед оккупантами еще в 2024 году. Он напомнил, что битва за Купянск стартовала еще до так называемого "летнего наступления" противника.

"Тогда уже было понятно, что они пытаются форсировать реку Оскол севернее Купянска в районе Двуречной и южнее в районе Сеньково, и такими стремительными ударами захватить весь Купянский оборонительный узел. Но так не получилось. Уже сентябрь, а подвижки незначительные. На юге у них успеха нет. Плацдарм на Сеньково, который они смогли создать, недостаточен для развертывания сил. На Двуречной, к сожалению, они успех имели и в последние недели смогли довольно расширить его в сторону Купянска", – продолжил он.

Эксперт добавил, что определяющие бои сейчас идут в районе Кондрашовки, Радьковки, Голубовки. Он отметил, что речь о северных окраинах самого Купянска.

Кроме того, недавно россияне смогли проникнуть в район кладбища, которое находится на севере Купянска. Оттуда враг пытается малыми группами инфильтроваться в северные районы города.

"Сейчас задача Сил обороны Украины – зачистка от них этой части города. Но еще раз повторюсь, цель, цель этой операции – это Купянск-Узловой. А это от тех мест, где происходят бои, на километров 7-8 южнее", – резюмировал Павел Лакийчук.

